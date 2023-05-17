أهالي الغربية: الحوار الوطني مفيد لجميع المجالات و"حياة كريمة" أهم إنجازات مصر الجديدة (فيديو)

أكد أهالي محافظة الغربية، أن الحوار الوطني، هو تقييم وتقويم لما تم ويتم منذ عام 2017 وحتي اليوم نحو مصر 2030، وأن الرئيس يريد أن يشرك كافة طوائف الشعب في النقاش الديمقراطي ليخرج بما يعود بالنفع علي مصر نحو التنمية الشاملة، حيث المشاريع العملاقة مثل حياة كريمة، وهي المشروع القومي العملاق الذي بدأ كمبادرة، ليأتي هذا المؤتمر ليتيح الفرصة عن طريق تبادل الرؤى والأطروحات التي تصب في مصلحة المواطن المصري عماد مصر الجديدة التي يدعو إليها الرئيس، من أجل توحيد الصف للوقوف ضد أي مخطط.

وقالت سوسن سلام، المدير التنفيذي لجمعية تنظيم الأسرة بكفر الزيات، إن إنجازات الرئيس كثيرة ومتعددة، أبرزها حياة كريمة تلك المبادرة التي حولت شكل الريف وغيرته من وضع إلى وضع آخر، حيث تم إشباع حاجات الناس، وأصبحت الخدمات في القرى إن لم تساوي فهي أفضل من المدن، مطالبة بتفعيل مثل هذه المبادرات دائمًا وطرح مبادرات وأفكار شبية من خلال مؤتمر الحوار الوطني.

من جهتها وجهت هدى أحمد، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تشهده المرأة المصرية من تميز في العصر الحديث، مؤكدة أن المرأة المصرية هي أساس النجاح والتنمية في كل نواحي الحياة، مضيفة أن الرئيس عمل على تمكين المرأة في ما يشبه التعويض لما لحق بها من أذى على مدى عصور أخرى، وأن المرأة الصالحة هي النبتة الأساسية إن صلحت صلح الجميع إن فسدت فسد الجميع، وأن اهتمام الدولة بصحة المرأة والطفل وتدشين المبادرات الصحية المختلفة جاء بالنفع على الجميع، مؤكدة أن مبادرة حياة كريمة، بما قدمته خلال الفترة الماضية، هي أحد أهم إنجازات مصر الجديدة.

بينما قالت هدير عبد الكريم خليفة، أحد آنسات كفر الزيات، مبادرات الرئيس منحت الشباب فرص عمل كبيرة وفرص دخل تسمح بحياة مستقرة، خاصة المشروعات الصغيرة، ُطالبة بزيادة الدعم لكل المشروعات الصغيرة على الفور، مطالبة بضرورة وضع إطار عملي لتنفيذ مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة بإيدي الشباب، داخل كافة المدن في أنحاء الجمهورية، والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، على أن يكون لهذه المصانع نظام خاص في الإعفاء الضريبي والجمركي وخلافه مساهمة من الدولة في تنميتها ونجاحها وذلك بإعفاء هذه المصانع من من الضرائب والجمارك.