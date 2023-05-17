الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بغرامة 5 ملايين جنيه.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في مركز دشنا بقنا

خصومة ثأرية
خصومة ثأرية

تعتزم لجنة المصالحات بقنا، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا شمالي محافظة قنا، غدًا الخميس، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والأمنية.

تعود أحداث الخصومة الثأرية، إلى 2021، عندما أسفرت مشاجرة بين عائلتي آل دياب وآل عمران بقرية العطيات، عن مقتل سيد حسن بخيت، بعد خلافات بين المجني عليه وآخر أثناء تواجدهما في السعودية، وتجددت عقب عودته إلى مسقط رأسه، وبعد عام تجددت المشاجرة، وأسفرت عن مقتل محمد صبور عبد العظيم، من العائلة الأخرى.

وتدخلت لجنة المصالحات، برئاسة الشيخ محمود عبد الهادي، والنائب سيد فؤاد أبوزيد، وعبد الباسط عبد النبي، وصلاح عبد المولى وسيد الصاوي، في إقناع الطرفين بالصلح، وتقبل العزاء في المجني عليهما.

وحددت لجنة المصالحات، عدة بنود لإتمام الصلح، من أهمها تغريم المخالف لبنود الصلح 5 ملايين جنيه، وإقامة سرادق ومراسم الصلح غدًا الخميس، والعدول في جميع القضايا بين الطرفين، وأخذ إيصالات أمانة من الطرفين.

اتمام الصلح استقبال احتياجات احتياجاتهم أجر أجرة

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