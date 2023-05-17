الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«للقدس سلامًا».. إحياء ذكرى مرور 75 عاماً على النكبة في نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع «مؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة»، لقاءً تضامنيًّا بالتزامن مع ذكرى مرور ٧٥ عامًا على «نكبة فلسطين» تحت عنوان «للقدس سلامًا... فلسطين في فكر طه حسين»، يوم السبت الموافق ٢٠ مايو الساعة السابعة مساءً بقاعة «حسنين هيكل» بمقر نقابة الصحفيين.

يشارك في اللقاء المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذكس بالقدس، عبر تطبيق «زووم»، ود. نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر وعميد كلية العلوم الإسلامية، والأديب يوسف القعيد، ووزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم، وبمشاركة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية (كورال عباد الشمس)، ومساهمة شعرية للشاعر أحمد الصارم.

ويتحدث في الندوة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ود. جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة «مؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة»، ويقدم الاحتفالية الإعلامي حسن فودة.

اللجنة الثقافية نقابة الصحفيين جمال شيحه نكبة فلسطين طه حسين حسنين هيكل الصحفيين

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