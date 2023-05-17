حملة مكبرة بحي ثان الإسماعيلية لرفع الإشغالات والتعديات وغلق المنشآت المخالفة ضمن الموجه ٢١

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عن شن حملة اليوم الأربعاء، لإزالات إشغالات الطريق التي تعوق السيولة المرورية وكذلك التعديات على أملاك الدولة بنطاق حي ثان، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدِّي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذلك الاشغالات والتعديات على حرم الطريق.

حيث نفذت اليوم حملة مكبرة بحي ثان لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق.

وأسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات والتعديات بحديقة الأندلس وتم تنفيذ وإزالة 45 حالة تعدٍّ على المسطح الأخضر على مساحة 4 أفدنة.

كما تم غلق 3 محال بشارع شبين الكوم، وإزالة لافتة بشارع البحيرة بمنطقة عرايشية مصر، بالإضافة إلى إزالة جزء وتاندة ملاصقة لكشك بشارع القليوبية بمنطقة عرايشية مصر.

وبخصوص أراضي الدولة التي تم استردادها اليوم، تم استرداد 3 قطع أراضى أملاك دولة، القطعة الأولى عبارة عن 55 متر والكائنة لوحة 9 بمنطقة منشية الشهداء.

والثانية مساحة 298 شارع عتاقة الساحة الشعبية بمنطقة البلابسة.

والثالثة مساحة 72 لوحة 10 منشية الشهداء بإجمالي مساحات بلغت 425 متر للقطع المستردة.

وعلى الفور تم إزالة كافة الحالات السابق ذكرها، وذلك بحضور القيادات الأمنية بالإسماعيلية، ومعاون محافظ الإسماعيلية لملف التعديات ورئيس حي ثان الإسماعيلية، ومدير الإدارة الهندسية ورؤساء أقسام الإشغالات، والمحال والمشروعات والأزمات والحملة الميكانيكية وعددًا من القيادات الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.