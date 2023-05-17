الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تبدأ الخميس.. مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2023

معاشات
معاشات

شهدت محركات البحث على الإنترنت عمليات بحث مكثفة خلال الساعات القليلة من المواطنين وأصحاب المعاشات لمعرفة مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2023 والمقرر أن تبدأ الخميس الأول من يونيو .

مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2023

ويصل عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات نحو ١١ مليون مواطن شهريا بقيمة 155 مليار جنيه شهريا.

وفي هذه السطور يرصد الدستور كل المعلومات والتفاصيل عن مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2023.

 

مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2023


اتخذت هيئة البريد المصري مجموعة من الإجراءات للتيسير على أصحاب المعاشات في صرفها، وتبدأ عملية صرف معاشات يونيو الخميس الأول من يونيو ولمدة ١٠ أيام في جميع فروع الهيئة البالغة ٤٤٠٠ مكتب بريد على مستوي الجمهورية .

 

وقسمت الهيئة أصحاب المعاشات على شرائح لمنع التكدس والتزام أثناء صرف المعاشات والتي يستفيد منها نحو ١١ مليون عميل شهريا وتوفر مخصصات مالية تزيد عن ١٥٥ مليار جنيه شهريا .


موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023


وتوزعت الشرائح كالآتي الفئة الأولى لأصحاب معاش أقل من 1000 جنيه خلال يومي الخميس والسبت 1 و 3 يونيو في حين أن الفئة الثانية  لأصحاب معاش أكثر من 1000 وأقل من 2000 جنيه خلال يومي الأحد والاثنين 4 و 5 يونيو تليها الفئة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه إلى 3000 خلال يومي الثلاثاء والاربعاء 6 و 7 يونيو والفئة الاخيرة الأكثر من ثلاثة ألاف جنيه خلال يومي الخميس والسبت 8 و10 يونيو على أن يتم منح يومين لمن تخلف عن الصرف خلال هذه الأيام خلال يومي الأحد والاثنين 11و12 يونيو .

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جدول زيادة معاشات شهر يونيو  2023

صاحب معاش 1300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 1495 جنيها.
صاحب معاش 2300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 2654 جنيها.
صاحب معاش 3500 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 4025 جنيها.
صاحب معاش 4300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 4955 جنيها.
صاحب معاش 4800 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 5100 جنيه.

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2023

وفي هذا السياق، يتم تجهيز منافذ الصرف ووضع كراسي مريحة لكبار السن لانتظار أدوارهم للصرف والتي تتلخص فيما يلي:

• ماكينات الصرف الآلي للبنوك.
• مكاتب الهيئة القومية للبريد.
• المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
• منافذ فوري.

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