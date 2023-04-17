الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد صرف معاش مايو 2023.. وحقيقة تقديمه قبل عيد الفطر

صرف معاش
صرف معاش

يبحث أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات ومستحقيها عن موعد صرف معاش مايو 2023 عبر محرك جوجل البحثي، وذلك مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك حيث يتم الصرف وفقا للزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من الشهر الماضي لرفع المستوى المعيشي للمواطنين.

موعد صرف معاش مايو 2023 

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن موعيد صرف معاشات أكثر من 11 مليون مواطن في مختلف محافظات الجمهورية ستكون في مواعيدها الطبيعية دون تبكير لعملية الصرف حيث يتم تحويل أموال المعاشات لمنافذ الصرف عقب انتهاء اجازة العيد مباشرة وعودة العمل في البنوك ومكاتب البريد.

وأكدت الهيئة أن تبكير عملية صرف الزيادة السنوية قبل معادها المزمه أن يكون مع بداية العام المالي الجديد 2023-2024 في شهر يوليو المقبل سيكون تكلفتها أكثر من 14 مليار جنيه وذلك عن شهور ابريل ومايو ويونيو.

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هل سيتم صرف المعاشات قبل العيد 2023؟

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التضامن: عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى الجمهورية بلغ 9 آلاف و522

منافذ صرف معاشات مايو 2023

يمكن صرف المعاشات للمتقاعدين عن العمل من خلال المنافذ التي وفرتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري و كافة فروع البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري ومن خلال المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي ومن خلال منافذ فوري وكارت ميزة حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاجترازية اللازمة للحفاظ على صحة أصحاب المعاشات.

ويتم الصرف وفقا للجدول التالي :-

  • صرف أصحاب المعاشات الأقل من 1300 جنيه يومي 1 و 2 مايو المقبل.
  • صرف أصحاب المعاشات الأكثر من 1300 و الأقل من 2300 جنيه يومي 3 و 4 مايو المقبل.
  • صرف أصحاب المعاشات الأكثر من 2300 جنيه يومي 5 و 6 مايو المقبل.
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ميعاد صرف معاشات مايو 2023 جميع الشرائح

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ميعاد صرف معاشات مايو 2023

قيمة زيادة المعاشات عن شهر مايو 2023

موعد صرف معاش مايو 2023 وقيمة الزيادة تسألات يطرحها الملايين عبر محركات البحث حيث جاءت الزيادة وفقا لما يلي :-

  • وصلت معاشات الذين يتقاضون 1300 جنيه إلى 1495 جنيه عقب الزيادة.
  • وصلت معاشات الذين يتقاضون 2300 جنيه إلى 2645 جنيه عقب الزيادة.
  • وصلت معاشات الذين يتقاضون 3500 جنيه إلى 4025 جنيه عقب الزيادة.
  • وصلت معاشات الذين يتقاضون 4300 جنيه إلى 4945 جنيه عقب الزيادة.
  • وصلت معاشات الذين يتقاضون 5300 جنيه إلى 6095 جنيه عقب الزيادة.
  • وصلت معاشات الذين يتقاضون 6500 جنيه إلى 7475 جنيه عقب الزيادة.

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