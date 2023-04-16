الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المحامين": صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات الثلاثاء

نقابة المحامين
نقابة المحامين

قالت نقابة المحامين إن المنحة الخاصة بأصحاب المعاشات وأسر المحامين المتوفيين بمناسبة عيد الفطر وعيد القيامة المجيد، سوف يتم وضعها في حساب المستفيدين في موعد أقصاه يوم الثلاثاء.

وقالت النقابة: “المبلغ المقرر سيتم وضعه في حساب المستفيدين في موعد أقصاه يوم الثلاثاء المقبل، ليكون متاحًا للسحب عن طريق الفيزا كارد الخاصة بالمعاشات”.

يأتي ذلك تطبيقًا للقرار الذي أصدره نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، بصرف منحة استثنائية قدرها خمسمائة جنيه، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعيد القيامة المجيد، للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المتوفيين.

نقابة المحامين أصحاب المعاشات المحامين المتوفيين عيد الفطر الفيزا كارد نقيب المحامين

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