محلل سياسي لـ"القاهرة الإخبارية": الدور المصري عريق في الأزمة السودانية الحالية

قال المحلل السياسي محمد مصطفى أبو شامة، إن الدور المصري عريق في الأزمة السودانية الحالية، وهذا الموقف المصري الجاد تكرر في أزمات السودان السابقة، حيث حرصت مصر على تقديم المساعدات الإنسانية للجانب السوداني منذ بداية نشوب الأزمة، كما حرصت مصر على فتح أبوابها للجالية السودانية المتضررة من الحرب مع تقديم الخدمات الطبية والإنسانية فور وصولهم الأراضي المصرية.

إغاثة السودان

وأكد محمد مصطفى أبو شامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تقف بقوة لتقديم المساعدة للشعب السوداني، حيث ما يؤلم الشعب السوداني يؤلم الشعب المصري أيضاً، وهذه المساعدات تكشف عن مدى قوة العلاقات المصرية السودانية عبر مر التاريخ.

استقرار السودان

وأضاف في حديثه، أن القمة العربية بجدة اليوم تناولت الملف السوداني بكل قوة وشفافية، حيث هناك اتجاه عربي واضح لتثبيت الاستقرار في السودان، حيث عدم استقرار السودان يعني مزيد من التوتر في الإقليم العربي بالكامل.