الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسي لـ"القاهرة الإخبارية": الدور المصري عريق في الأزمة السودانية الحالية

المساعدة للشعب السوداني
المساعدة للشعب السوداني

قال المحلل السياسي محمد مصطفى أبو شامة، إن الدور المصري عريق في الأزمة السودانية الحالية، وهذا الموقف المصري الجاد تكرر في أزمات السودان السابقة، حيث حرصت مصر على تقديم المساعدات الإنسانية للجانب السوداني منذ بداية نشوب الأزمة، كما حرصت مصر على فتح أبوابها للجالية السودانية المتضررة من الحرب مع تقديم الخدمات الطبية والإنسانية فور وصولهم الأراضي المصرية.

 إغاثة السودان

وأكد محمد مصطفى أبو شامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تقف بقوة لتقديم المساعدة للشعب السوداني، حيث ما يؤلم الشعب السوداني يؤلم الشعب المصري أيضاً، وهذه المساعدات تكشف عن مدى قوة العلاقات المصرية السودانية عبر مر التاريخ.

استقرار السودان

وأضاف في حديثه، أن القمة العربية بجدة اليوم تناولت الملف السوداني بكل قوة وشفافية، حيث هناك اتجاه عربي واضح لتثبيت الاستقرار في السودان، حيث عدم استقرار السودان يعني مزيد من التوتر في الإقليم العربي بالكامل.

محلل سياسي محمد مصطفى أبو شامة الأزمة السودانية القاهرة الإخبارية الدور المصري

الأكثر قراءة

بعد رفع آثار الحريق.. "الدستور" داخل معرض شباب مصر فى بنى سويف (صور)

نائب محافظ المنيا يتفقد عددًا من الخدمات بالقرى والمراكز

تكليف أعضاء مقيمين بمراكز أسئلة الشهادة الإعدادية بإدارات الغربية

القضاء الإدارى: رعاية الزوج لأطفاله صحيًا وتعليميًا لا يعنى إهدار حق الزوجة

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

من الذى بنى القصر؟.. سؤال فى قصة امتحان "إعدادية القاهرة" يثير جدلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟