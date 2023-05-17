نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب في الكويت والجهة المنظمة تفتح كراسي إضافية للجمهور

ينتظر عشاق الهضبة عمرو دياب إطلالته مساء غدًا الخميس، في أرينا الكويت بحفل استثنائي يقدم فيه النجم المصري الكبير مجموعة متنوعة من أغنياته برفقة فرقته الموسيقية.

وكشف منظم الحفل حسين موسى، عن آخر الاستعدادات التي تجري حاليًا في المسرح لاستقبال الهضبة، موضحًا أن باشا جروب المنتجة والمنظمة للحفل سوف تفاجئ الحضور بإبهار بصري من حيث تصميم المسرح والإضاءة والشاشات الضخمة و تنظيم استقبال مبهر للهضبة لدى دخوله المسرح.

وأوضح موسى، أن تذاكر الحفل تم نفاذها جميعها ليرفع الحفل شعار كامل العدد قبل انطلاقه، مشيرًا إلى أنه تم فتح كراسي إضافية للجمهور نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير.

وأضاف، أن عمرو دياب سيصل إلى الأراضي الكويتية في السابعة مساء يوم الحفل بطائرته الخاصة متجهاً إلى قاعة الحدث في "أرينا الكويت" الصرح الأضخم في الكويت لإقامة الفعاليات.