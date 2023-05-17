5 يونيو.. انطلاق فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا (ACF) بكودت ديفوار

ينظم منتدى الرؤساء التنفيذيين لأفريقيا (ACF) في 5 و 6 يونيو المقبل، قمته السنوية في العاصمة الاقتصادية الإيفوارية، ويهدف المنتدي إلي تحديد استجابة أفريقية للأزمات العالمية.

ويطرح منتدى الرؤساء التنفيذيين لأفريقيا تساؤل حول هل أفريقيا محكوم عليها بأن تعاني من آثار أزمات بعيدة؟، ويشارك في الإجابة عن هذا هو السؤال الرؤساء التنفيذيين للكيانات الاقتصادية الإفريقية، بناءعلى معطيات الواقع العالمي والأزمات المستمرة، خاصة وأن بناء اقتصادات أفريقية تعتمد التعاون الإفريقي أكثر من أي وقت مضى.

ويشارك في الفعالياتت أكثر من 1800 من قادة الأعمال والحكومة في التفكير الأساسي في وضع خارطة طريق مواجهة التحديات الرئيسية للقارة، ومنها إعادة تأهيل "الدولة الإستراتيجية" القادرة على تحديد وتشجيع أولويات النمو الرئيسية للقارة بحيث يمكن دمجها بشكل أفضل في سلاسل القيمة العالمية، و دعم الشركات الكبيرة التي تكون في طليعة القدرة التنافسية المستقبلية للاقتصادات الأفريقية.

وتعتمد فكرة منتدى الرؤساء التنفيذيين لأفريقيا (ACF) على تهيئة الظروف للحوار الذي سيمكن من تنفيذ السياسات العامة المواتية لظهور جيل جديد من الشركات الأفريقية مع حجم مبيعات يزيد عن مليار دولار، وظل في حال إذا كانت القارة تريد الحد من تأثير الأزمات الخارجية ، فإن تكاثر أبطال إفريقيا يبدو ضرورة مطلقة.

ومن بين الشخصيات التي تم تأكيد حضورها لهذا الاجتماع الجديد، الرؤساء التنفيذيون لكوت ديفوار، الحسن واتارا، والسنغال ماكي سال ؛ عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية. مختار ديوب ، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية (مؤسسة التمويل الدولية ، مجموعة البنك الدولي ، المنظم المشارك للحدث)؛ والعديد من قادة الأعمال مثل كلاوديو ديسكالزي ، الرئيس التنفيذي لشركة ENI ؛ بورتيا ديربي، الرئيس التنفيذي لشركة Transnet وكوسيني دلاميني ، رئيس مجلس إدارة Massmart Holdings.