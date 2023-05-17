"الجندي" يطالب المتطاولين على الرسول بالاعتذار

طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذين تطاولوا على رسول الله عليه السلام، أن يعتذروا إليه بعد حلقة برنامجه من الأمس، وذلك بكثرة الصلاة على الرسول.

تهكم بعض الناس من الحديث

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه بعد حديثه عن حديث أبي هريرة رؤى أن النبي عليه السلام قال: "يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام"، مشيرًا إلى أن بعض الناس عبر صفحات مواقع التواصل تهكموا وتطاولوا وتجاوزوا، واعتقدوا أن هذا الكلام مثل يقوله.

وتابع أنه حذر قبل ذلك من عدم المزاح مع أزهري لأن تخصصه حديث، فلا يتحدث بكلمة عن النبي إلا إذا تأكد منها، مشيرًا إلى أن هناك تطبيق هاتفي يحمل اسم "الباحث الحديثي"، والذي يقوم بمخرجات الحديث كلها، مؤكدًا أن الحديث صحيح ولديه أكثر من 20 رواية له.