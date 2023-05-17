تحرير 216 مخالفة في الغربية ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، باستمرار الحملات اليومية للجان التفتيشية والتي تم تكليفها لمراقبة الأسواق ومنع أي محاولات للغش التجاري إلى جانب التأكد من صحة وجودة المنتجات المعروضة وذلك حفاظا على صحة المواطن.

وتلقى المحافظ تقريرًا عن عمل اللجان داخل مراكز السنطة، زفتى، قطور، المحلة وطنطا يفيد بتحرير 216 محالة متنوعة حررتهم لجان التفتيش لوجود مخالفات صحية وتموينية، إلى جانب سحب 16 عينة لأغذية مشتبه في صلاحيتها وإعدام 40 عبوة من المشروبات الغازية والمنتجات الغذائية.

وشمل التقرير تحرير مديرية الصحة عدد 121 لمخالفات عدم حمل شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وغلق إداري، إلى جانب تحرير مديرية التموين لعدد 66 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، نقص وزن رغيف الخبز، حقن دواجن بالمياه، عدم وجود ميزان حساس، عدم مطابقة مواصفات العجين، عدم إعلان قائمة التموين وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

كما شمل التقرير تحرير مديرية الطب البيطري 6 مخالفات للحوم مكشوفة ومذبوحة خارج السلخانة إلى جانب تحرير هيئة سلامة الغذاء لعدد 8 محاضر لأغذية فاسدة وتحرير الوحدات المحلية لعدد 15 محضر نظافة وإشغالات.

كما حررت مديرية الصحة 68 محضر متنوع ما بين عدم حمل شهادات صحية، عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، كما حررت مديرية التموين 60 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، نقص وزن رغيف الخبز، عدم إعلان عن الأسعار، عدم مطابقة مواصفات العجين، خبز غير مطابق للمواصفات، تجميع خبز.

وفي ذات السياق حررت مديرية الطب البيطري محضرين للذبح خارج المجزر، وحررت هيئة سلامة الغذاء محضرين لأغذية منتهية الصلاحية، في حين حررت الوحدات المحلية 23 محضر إشغال ونظافة، كما تم سحب 247 عينة من اللحوم والدواجن والأسماك للاشتباه في صلاحيتها إلى جانب إعدام 166 عبوة مشروبات غازية وأطعمة مصنعة.