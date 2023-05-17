الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف العشري: هناك توافق عربي غير مسبوق فيما يتعلق بقمة جدة

أشرف العشري
أشرف العشري

قال أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية، إن القمة العربية بجدة تأتي في أجواء استثنائية إيجابية، حيث هناك درجة كبيرة من التوافق بين الدول العربية حول الأزمات التي يشهدها الإقليم العربي منذ سنوات عدة.

القمة العربية بجدة

وأكد أشرف العشري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه القمة سيكون لديها موقف فيما يتعلق بأخذ الحلول العربية المختلفة لفك الكثير من الألغاز لحل الأزمات العربية، لذا القمة العربية بجدة قمة التغيير والتجديد لإعطاء الكثير من الزخم للقضايا التي بحاجة إلى دعم عربي.

وأضاف في حديثه، أن هناك فرصة جوهرية أمام القاضة والزعماء لإمكانية أن يكون هناك تضييق لفجوة الخلافات، خاصة وأن هذه القمة تحظى بكثير من التوافق والتلاقي العربي.

التقارب العربي

وتابع:" هناك فرص لحلول عربية في هذا المرحلة، خاصة في القضية الفلسطينية بعد نجاح مصر في تهدئة الأوضاع الحربية بين فلسطين وإسرائيل، لذا التعاون العربي المشترك سيشكل ضغطاً واضحاً على الجانب الإسرائيلي لوقف هجماته الغاشمة.

أشرف العشري القمة العربية بجدة القاهرة الإخبارية مدير تحرير الأهرام المصري قمة جدة

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