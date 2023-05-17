افتتاح نموذج محاكاة جامعة الدول العربية للموسم السابع بجامعة بني سويف

افتتح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، نموذج محاكاة المتكامل لجامعة الدول العربية للموسم السابع للعام الأكاديمي 2022/2023، حيث تنظمه كلية السياسة والاقتصاد بالجامعة، بحضور الدكتورة الشيماء عبدالسلام، المشرف الأكاديمي للنموذج، والدكتور محمد عبدالغني، رئيس قسم الاقتصاد، والطالب يوسف أيمن، رئيس النموذج، و113 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

ورحب رئيس الجامعة بالطلاب الحاضرين لنموذج المحاكاة وأنه حريص على حضور كل نماذج المحاكاة التي تنظمها الجامعة، ومناقشة الطلاب في كل الموضوعات المتعلقة، مؤكدًا أن النموذج يهدف إلى تنمية الوعي السياسي لدى الطلاب، وكيفية مناقشة القضايا من خلال جامعة الدول العربية، مشيدًا بجهد القائمين على نموذج المحاكاة والذي أثمر عن خروج النموذج بصورة مشرفة تليق باسم جامعة بني سويف.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم كل الفعاليات التي تستهدف تدريبٍ وتأهيلٍ الطلاب ونشر الوعي بين أوساط الشباب الجامعي، لافتًا إلى أن نموذج محاكاة جامعة الدول العربية يتيح الفرصة لطلاب الجامعة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا الدولية والخارجية.

وأوضحت الدكتورة الشيماء عبدالسلام، المشرف الأكاديمي للنموذج، أن أهداف النموذج يأتي فى إطار الخطة التى وضعتها إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار العام الجامعي فى ترسيخ حلقة تواصل بين الشباب العربي ومتخذي القرار لدمج الشباب العربي داخل منظومة العمل العربي المشترك، وتسليط الضوء على العمل العربي المشترك وتناول معلومات دقيقة وحقيقية عن منظومة جامعة الدول العربية، والعمل على بث مهارات العمل الجماعي داخل الشباب العربي.

وفي نهاية نموذج المحاكاة أهدي الطلاب درع التكريم للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على دعمه لجميع الأنشطة التي تخص الطلاب.

خلال لقاء رئيس جامعة بنى سويف

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