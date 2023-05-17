وزير خارجية الجزائر: ندعو لحل الخلافات داخل البيت العربي

قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف "إننا نسعى في القمة العربية لتوحيد الكلمة لمواجهة التحديات التي نشهدها".

وأضاف وزير خارجية الجزائر، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بجدة، اليوم، أن التحولات في العالم ستغير موازين القوى و"علينا التحرك مع المستجدات، وأيضًا علينا التركيز على العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات العالمية".

ورحب وزير خارجية الجزائر، بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، معربًا عن دعم بلاده لتطلعات الشعب اليمني؛ لاستعادة أمنه واستقراره، كما دعا وزير خارجية الجزائر، لحل الخلافات العربية داخل البيت العربي.

وانطلقت قبل قليل، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين على مستوى الوزراء والمندوبين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.