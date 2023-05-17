الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الإسماعيلية" يعلن موعد إعلان نتائج امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية

الدكتور محمد بحيري
الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية

قال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه أعطى تعليمات مشددة لجميع مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة الإسماعيلية، إعلان نتائج الصفوف (الرابع-الخامس-السادس) غدا الخميس بالمدارس بدء من الساعة الحادية عشر صباحا، ويأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن الإعلان عن نتائج امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وأضاف الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن النتائج ستكون متاحة أمام جميع الطلاب، وأولياء الأمور بمنتهى اليسر والسهولة بالمدرسة وتحت مسئولية إدارة المدرسة بشكل مباشر.

 

 

م

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