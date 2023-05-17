وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال العربية المعنية بالوضع فى السودان

عقد الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال العربية الوزارية المعنية بمتابعة تطورات الوضع في السودان، اليوم الأربعاء، التي تشكلت بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية رقم 8915 بتاريخ 7 مايو الجاري، بعضوية مصر والمملكة العربية السعودية والأمين العام للجامعة العربية.

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، إن الاجتماع عقد على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بجدة.

وتُعنى المجموعة بالتواصل مع الأطراف السودانية والدولية للعمل على معالجة أسباب الأزمة، وبذل المساعي للتوصل لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

وأوضح أبوزيد أن الاجتماع، الذي شارك فيه وزيرا خارجية مصر والسعودية وأمين عام الجامعة العربية، أكد أهمية التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار حفاظاً على مقدرات شعب السودان الشقيق ومؤسساته الوطنية، بالإضافة إلى أهمية التعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها شأناً داخلياً، ومحورية دور دول الجوار ومجموعة الاتصال العربية فى معالجة الأزمة.

وحذرت المجموعة من التدخل في الشأن السوداني، وأعربت عن دعمها لإعلان جدة الإنساني الخاص بحماية المدنيين وتسهيل العمل الإنساني وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وأضاف أن أعضاء مجموعة الاتصال أشادوا بجهود عدد من الدول العربية، ومنها مصر، في تخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق.

وأكدوا مواصلة المجموعة جهودها ومساعيها الحميدة مع كافة الأطراف السودانية، وتنسيقها مع التجمعات والشركاء الإقليميين والدوليين، للتوصل إلى حلول للأزمة، مع دعوة المجتمع الدولي لتوفير الدعم الإنساني والطبي العاجل للشعب السوداني.

وقد أصدرت المجموعة بياناً فى نهاية اجتماعها، أكد المضامين والتوجهات التى سبق الإشارة اليها.