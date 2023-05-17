الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد تصدرها الترند.. كلمات أغنية عادل إمام لـ محمد كيلاني

عادل إمام
عادل إمام

يحتفل جمهور عادل إمام بعيد ميلاده الـ83 حيث يحتفي به الوسط الفني بشكل كبير، وخلال الساعات الماضية اشتعلت مواقع التواصل بنشر مجموعة من صور للزعيم احتفالاً بمولده.

عيد ميلاد الزعيم عادل إمام

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في 2020 أغنية خاصة بصوت محمد كيلاني باسم “عادل إمام” احتفالاً بعيد ميلاده وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا حيث جمعت بين الابتسامة وعدد من المشاهد الممتعة من أعماله التي قدمها على مدار الستين عاما الماضية.

وخلال الساعات الماضية انتشرت الأغنية بشكل كبير على مواقع التواصل، كما أطلقتها قنوات الشركة المتحدة وعرضتها للاحتفال بعيد ميلاد الزعيم، وتقول كلمات الأغنية:

كلمات أغنية عادل إمام

دسوقي أفندي هو سرحان عبد البصير.. بهجت الأباصيري ده كان موضوع كبير

الواد سيد بنفسه مين كان يستجرى ينافسه.. سبانخ جمعة الشوان بهنسي بهلول مرجان

والطاير والمنسي والاكشن والرومانسي.. مشبوه متسول جن تشوفه الضحكة ترن

كل سنة يا زعيم وانت بصحة وخير.. عادل إمام الأول والأول بكتير

كل سنة يا زعيم وأنت بصحة وخير.. كام سنة فن ومتعنا كام فيلم وراه 100 معنى

أما المسرح كركعنا ناجح بلا تفكير.. على القمة نجوم ياما ركبوا فترة وماكنوش بيواكبوا

بهدوئه ورفعة حاجبه عدولة نجم الجماهير

والطاير والمنسي والاكشن والرومانسي.. عادل امام الأول والأول بكتير

كل سنة يا زعيم وانت بصحة وخير

وتواصل قناة الحياة دراما عرض عدد من أعمال الزعيم عادل إمام للاحتفال بعيد ميلاده حيث عرضت أفلام “الأفوكاتو” والسفارة في العمارة" وتواصل على عرض الأعمال على مدار اليوم بعد أن بدأت الأيامم الماضية عرض فيلما واحدا يوميا على مدار الشهر الجاري.

كلمات أغنية عادل إمام عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الزعيم عادل إمام عادل امام مواقع التواصل الاجتماعي

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