الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد الافتتاح التجريبي.. مواطنين عن سوق مدينة بدر النموذجي: خلق منافسة شريفة

سوق مدينة بدر النموذجي
سوق مدينة بدر النموذجي

افتتح جهاز مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة سوق مدينة بدر النموذجي التجريبي، خلال الأيام القليلة الماضية بالحي الأول المجاورة الرابعة بجوار المسجد الأخضر بمدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، وذلك بعد تقديم الأهالي العديد من الطلبات بعمل سوق نموذجي لخدمة سكان المنطقة.

ووفر القائمين على سوق مدينة بدر النموذجي التجريبي كافة سبل ووسائل الراحة للمواطنين لكي يخرج السوق في أحسن وأفضل مستوى، حيث يوفر السوق كافة احتياجات ومتطلبات سكان مدينة بدر من مواد غذائية وسلع أساسية واستراتيجية وخضروات وفاكهة وكافة احتياجات السكان ليكون سوقًا متكاملًا.

وأشاد العديد من المواطنين بسوق مدينة بدر النموذجي منذ افتتاحه على مدار الأيام الماضية والذي وفر كثيرًا على الأهالي، وتقول رانيا محمد، إحدى سكان منطقة مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة إن الأهالي كانوا في انتظار افتتاح السوق والذي سوف يخلق منافسة شريفة بينه وبين المحال الخارجية وهي منافسة في صالح السكان، مؤكده أن الجميع في انتظار افتتاح السوق بشكل رسمي واستمراره في خدمة الأهالي وسكان المدينة بالكامل.

ومن جانبه أوضحت فاطمة عبدالفتاح، إحدى سكان مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، أن سوق مدينة بدر النموذجي التجريبي أسعاره في متناول الجميع ومميزة عن غيرها من الأسواق والمحال الخارجية، مشيدة بفعاليات السوق منذ افتتاحه والذي أصبح ينافس سوق يوم الأربعاء والذي كان ينتظره الأهالي كل أسبوع بسبب أسعاره المنخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

أضافت منار صالح، إحدى أهالي منطقة مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، أن السوق يوفر كافة احتياجات المواطنين وليس سلع غذائية فقط من خضار وفاكهة ولحوم ودواجن وغيرها من سلع أساسية واستراتيجية، وطالبت بتنفيذ سوق نموذجي في كل حي من أحياء منطقة مدينة بدر.

سوق مدينة بدر النموذجي

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