الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

امتحانات
امتحانات

مع اقتراب امتحانات الصف الثالث الثانوي حرص أولياء الأمور والطلاب على معرفة رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 عبر جوجل، حيث ستستعد وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، لإعلان جميع أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة 2023، وهو يدور في بال الطلاب وأولياء الأمور خلال تلك الفترة استعداد لإتمام العام الدراسي والالتحاق بجميع الجامعات التي سيحلمون بها.

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور كيفية الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم. 

كيفية الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023
 

ويمكن الحصول على جميع أرقام جلوس الثانوية العامة بشكل إلكتروني من خلال موقع الوزارة خلال الأسبوع القادم وذلك من خلال القيام بالضغط (من هنا) والقيام بتسجيل حساب الطالب وكذلك إدخال الكود التعريفي والقيام بكتابة البيانات لكي يظهر لك رقم الجلوس.
كما يتاح الحصول على كافة أرقام جلوس الثانوية العامة عبر التوجه للمدرسة المقيدة بها التلميذ ويطلب من حميع شئون الطلبة رقم الجلوس وطلب اسم المدرسة التي سوف يؤدي فيها الامتحانات، وذلك يكون بدون أي مقابل مادى.
وأكّدت وزارة التربية والتعليم المصرية والتعليم الفني، في بيان لها، أنَّ تكون أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة لعام 2023، أن لا غنى عنها عند الامتثال لطلبة الامتحانات، ودونها لن يتمكن من أداء الامتحان.
 

إجراءات وضوابط امتحانات الثانوية العامة

استعرض الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم، في اجتماعه مع جميع مديري المديريات التعليمية، كافة الإجراءات والضوابط استعدادًا لكل امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، كما يلي:

  • إعادة تدوير العمال في داخل الإدارات في كافة لجان الثانوية العامة.
  • استعرض كافة الإجراءات والضوابط المشددة من أجل منع الغش في اللجان.
  • وضع كاميرات مراقبة في اللجان، لرصد أي من محاولات للغش وإيقافها وتكون قبل أن تتم.
  • سوف يتمّ وضع باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع وجود بيانات الطالب.

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كما اطمأن على نسب التوافر لكل أعداد كتيبات المفاهيم في جميع مديرية لضمان التوفير للأعداد الكافية لطلبة الثانوية العامة أثناء الامتحانات.

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