مطار القاهرة يشهد احتفالية إعادة تشغيل خط طيران "إير صربيا" من بلجراد

شهد مطار القاهرة الدولى احتفالية بإعادة تشغيل رحلات طيران إير صربيا المنتظمة بين بلجراد والقاهرة، بعد توقف دام 3 أعوام بسبب جائحة كورونا وتداعياتها.

وتضمنت الاحتفالية استقبال الطائرة عند المدرج بمدافع المياه والرش على بدن الطائرة كتقليد متعارف عليه عند إعادة التشغيل أو تدشين خط طيران جديد، وقيام فريق من العلاقات العامة بالشركة المصرية للمطارات، وشركة ميناء القاهرة الجوى، باستقبال الركاب بالورود وتقديم الحلوى، وإجراء التسهيلات الخاصة بالخروج فى أسرع وقت، وتقديم المنشورات الدعائية السياحية للركاب والهدايا التذكارية.

وكان فى استقبال الركاب بعد إنهاء إجراءات الخروج من صالة الوصول سفير جمهورية صربيا بالقاهرة السفير Miroslav Sistovitsh، وعدد من أعضاء السفارة الصربية بالقاهرة، وعدد من قيادات من الشركة المصرية للمطارات، وشركة ميناء القاهرة الجوى، والخبير السياحى طلعت زكرى، رئيس مجلس إدارة زكري جروب، الوكيل العام للمبيعات والحجز بمصر.

من جانبه، قال طلعت زكرى، الوكيل العام للمبيعات والحجز بمصر، إن إعادة تشغيل هذا الخط الجوى بين بلجراد والقاهرة سيساهم فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ويدفع بالمزيد من حركة السياحة الوافدة لمصر من صربيا.

ووجه زكرى، الشكر لجميع شركاء النجاح فى إعادة تشغيل الخط من السفارة المصرية بصربيا، والسفارة الصربية بالقاهرة ووزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، والشركة المصرية للمطارات، وسلطات الطيران المدنى، وشركة ميناء القاهرة الجوى، والشركة المصرية لخدمات الطيران EAS.