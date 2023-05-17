الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواصلات وجراچ .. «الدستور» في جولة داخل سوق مدينة بدر النموذجى

سوق مدينة بدر النموذجي
سوق مدينة بدر النموذجي


افتتح جهاز مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، سوق بدر النموذجي التجريبي، خلال الأيام القليلة الماضية بالحي الأول فى المجاورة الرابعة بجوار المسجد الأخضر.

يوفر سوق مدينة بدر النموذجي التجريبي كافة سبل ووسائل الراحة للمترددين، كما يوفر كافة احتياجات ومتطلبات سكان المدينة من مواد غذائية وسلع أساسية واستراتيجية وخضروات وفاكهة .

يضم السوق عددا من الأكشاك، تم تصميمه بشكل نموذجي متحضر بعيدًا عن الأشكال المتعارف عليها بالأسواق الشعبية، يوجد لكل بائع كشك خاص به يعرض فيه السلع الخاصة به، الأمر الذي أشاد به سكان المدينة واستقبلوه بفرحة عارمة.

وقد تم تنفيذ وسائل مواصلات داخلية مخصصة للتوصيل لسوق مدينة بدر النموذجي التجريبي، بالتعاون بين مجلس أمناء مدينة بدر وشركة اف ام للنقل البرى، حيث تم تنفيذ موقف يصطحب المواطنين ذهاب وعودة بتذكرة واحدة، ونفس وسيلة المواصلات سوق تقوم بتوصيل المواطنين إلى أماكنهم والمناطق المقيمين فيها بمدينة بدر وذلك بتذكرة واحدة دون تحمل أي مصاريف إضافية.

وجاري العمل على متابعة أعمال تنفيذ جراچ خاص للسيارات بجوار سوق بدر النموذجى بالمجاوره الرابعه بالحى الاول تمهيدا للافتتاح الرسمى للسوق خلال الفترة المقبلة، ومن أجل خدمة المقبلين على السوق وتوفير كافة الخدمات من جميع المستويات لهم.

 

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