الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يفتتح البرنامج التدريبى للتأهيل للوظائف القيادية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

افتتح الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، البرنامج التدريبي الذي ينظمه المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للتأهيل لشغل وظائف عميد كلية، ووكيل، ورئيس قسم، وألقى محاضرة عن كيفية اتخاذ القرار وحل المشاكل، والذي يشارك به عدد كبير من الأساتذة من كليات جامعة المنوفية وخارجها.

استهل رئيس الجامعة المحاضرة بالتأكيد على أهمية مثل هذه البرامج التدريبية التي تشمل العديد من المحاضرات المهمة والمتنوعة لتغطية مختلف النواحي التي تخدم المتقدمين في مجال عملهم، كما أن البرنامج التدريبي يعد فرصة لاكتساب أحدث المهارات والكفاءات والتقنيات في القيادة والتواصل، طبقًا للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات، مؤكدًا حرص وزارة التعليم العالي لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، ومواكبة التطور التكنولوجي في كل المجالات، فهذه البرامج التدريبية تعمل على اكتساب مهارات وطرق إنتاج قيادات قادرة على التكيف مع التغيير والأزمات وصناعة القرارات والعمل بروح الفريق لتحقيق أهداف الصالح العام.

وتناول رئيس الجامعة خلال المحاضرة الحديث عن تعريف القرار وتصنيفات القرار ومفهوم صنع واتخاذ القرار وآليات وضوابط اتخاذ القرار طبقًا للمعطيات العامة والاختصاصات وملاءمة القرار لتحقيق الصالح العام، كما ناقش الحضور عن أفضل الطرق لحل المشكلات التي تواجه متخذ القرار وكيفية حلها، وتعريفهم باللوائح والقوانين لتحقيق التنمية المهنية، وتحسين الإدراك الذاتي لفهم مختلف التحديات، وإعدادهم كأحد متطلبات الترشح لمنصب قيادى، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين لاجتياز الدورة بنجاح.

اتخاذ القرار اختص اختراعات أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس بالجامعة استقبال اهمية

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