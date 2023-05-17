كفة متوازنة في تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وريال مدريد قبل قمة أبطال أوروبا

تنطلق اليوم الأربعاء، القمة النارية بين ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني، على ملعب "الاتحاد"، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وريال مدريد قبل قمة دوري أبطال أوروبا

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وريال مدريد قبل القمة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، وذلك على النحو التالي:

- تُعد هذه المباراة هي العاشرة في تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وريال مدريد، وجميعهم في دوري أبطال أوروبا.

- والتقى الفريقان في تسع مباريات من قبل، وكانت الكفة متوازنة للغاية، حيث حقق مانشستر سيتي ثلاث انتصارات، ومثلهم لفريق ريال مدريد، كذلك تعادلا في ثلاث مباريات.

- وخلارل هذه المباريات، سجل لاعبو مانشستر سيتي 13 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 14 هدفًا من لاعبي ريال مدريد.

- وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين مانشستر سيتي وريال مدريد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

مشوار مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

- وكان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، قد خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من دوري الأبطال، بعد فوزه على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي.

- بينما تأهل فريق ريال مدريد الإسباني، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّب على تشيلسي الإنجليزي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي.

- ومن المنتظر أن يلتقي المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، بفريق إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق إنتر ميلان قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب مواطنه وجاره ميلان بثلاثية نظيفة، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور نصف النهائي من المسابقة.