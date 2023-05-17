الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نادي النصر يحتفل بذوي الهمم في حضور رئيس الاتحاد العربى البارالمبيى

ايهاب حسنين
ايهاب حسنين

أقام نادي النصر الرياضي برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق، حفل تكريم لأبطال النصر من ذوي القدرات والهمم  في أول حدث لها بالشرق الأوسط.

أقيم الحفل تحت إشراف سحر عبدالحق مستشار مجلس الإدارة،  بحضور رامي خليل عضو مجلس الإدارة، محمد مدبولي عضو مجلس الإدارة، فارس منجى رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية عزب الشوربجى، وأسماء أحمد محمد، وعلام أنور  وحسام أبو هاشم.

وحضر الحفل سيد نصر محافظ كفر الشيخ الأسبق، طارق سمير أمين شياخة النزهه، وإيهاب حسنين رئيس الأتحاد العربى البارالمبيى، منصور المحمدى نائب رئيس الأتحاد المصرى البارلمبيى، وائل قنديل عضو مجلس إدارة الأتحاد المصرى، اللواء تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وشهد الحفل تكريم عدد من أبطال نادي النصر المنضمين لبطولة الألعاب الصيفية ببرلين في يونيو القادم، وهم حازم محمود سامي، سحر محمد أبو علوان، نيره وحيد عبد الحميد، سما أحمد لطفي، منه طارق درويش، آيه الله مجدي أحمد.

كما شهد الحفل فقرات فنية حازت علي إعجاب الحاضرين تم تنفيذها تحت إشراف أشرف فؤاد مدير النشاط الثقافي بنادي النصر، وشارك فيها عبد الله ايمن حسن  وعبد الرحمن احمد محمد ونوران طارق درويش  ومحمد علي احمد  ورحمه عبد المنعم حسن  وايه دهمان توفيق  وحمزه إسماعيل طلعت وعمر شرف محمد جمال وعبد الرحمن محمد عبد العال وسمير هشام سمير وأحمد صلاح مختار.

 

درع الدوري في السله طارق درويش بنادي النصر رئيس الاتحاد العربى البارالمبيى وايهاب حسنين رئيس الاتحاد العربى البارالمبيى

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