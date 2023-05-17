اعتمدت الدولة وبالأخص وزارة التضامن الاجتماعي على الكشف الطبي كخطوة أساسية لاستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة التي توفر العديد من الامتيازات للأشخاص من ذوي الإعاقة وكي يتم الأمر بمنتهى الصدق والشفافية.

من هذا المنطلق يكثر البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين الذين أجروا الكشف بالفعل بعد تحديد الموعد وتقديم الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

يقدم “الدستور” في هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين.

يُتاح الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة الموجود هنا

اختيار أيقونة الاستعلام

كتابة الرقم القومي للشخص المتقدم

الضغط على كلمة بحث

مع العلم أن هناك عدة رسائل تظهر لتوضيح نتيجة الحالة وهي كالتالي:

رسالة "غير مستوفي الأوراق":

تعني أنه يجب تجهيز الأبحاث والشائعات التي طلبتها منك اللجنة وإعادة تحديد موعد أخر لإجراء الكشف الطبي.

رسالة "تم الكشف":

تعني أنه تم الكشف الطبي وجاري مراجعة الاوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل

رسالة "إعادة عرض":

تعني يجب الذهاب إلى اللجنة التي قمت بإجراء الكشف الطبي بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم

رسالة "مرتجع إلى اللجنة":

تعني يجب الذهاب إلى اللجنة التي قمت بإجراء الكشف الطبي بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم

رسالة "تم تحويل الطلب للتضامن":

تعني أنه تم إرسال التقارير الطبية الخاصة بكم إلى وزارة التضامن الاجتماعي ويجب الذهاب إلى مكتب التأهيل التابع لمحل إقامتك لاستكمال الإجراءات.



الاستعلام عن الطلبات من وزارة التضامن الاجتماعي

يمكن الاستعلام عن الطلبات المقدمة كذلك من موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا

كتابة الرقم القومي للشخص المتقدم

والضغط على كلمة بحث

وبناء على الخطوات والبيانات التي تم إستيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

حالات يمكنها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

- أصحاب الأمراض السمعية والبصرية

- الإعاقات المتعددة

- قصار القامة الطول أقل من 140 سم

- أصحاب أمراض الدم المزمن

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة

- مرضى اضطراب طيف التوحد

- مرضى الهيموفيليا

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل

- اضطراب فرط الحركة

- الجذام

- متلازمة داون

- التوحد

مع العلم أن الشخص شديد الإعاقة يحصل على كارت للإعاقة مدى الحياة ويتم تجديده كل 5 سنوات، مثل البتر أو قصر القامة أو شلل رباعي لا يعيد الكشف الطبي بل له كارت مدى الحياة.

أهمية كارت الخدمات المتكاملة

يمكن للأشخاص من ذوي الإعاقة الاستفادة من كارت إثبات الاعاقة والخدمات المتكامله بعدد من الامتيازات منها

- نسب خصم في قيمة تذاكر المواصلات العامة

- إمكانية الجمع بين معاشين

- الإعفاء من الضرائب

- الإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات المخصصة لهم والأطراف الصناعية

- توفير نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية

- الكشف الطبي بالمجان في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة

- الدمج في مدارس التعليم الأساسي

- الإعفاء من المصروفات المدرسية

