الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط طفل من الطابق الثالث فى الجيزة

جثة
جثة

أصيب طفل بإصابات بالغة وخطيرة في الجيزة إثر سقوطه من شرفة منزله في الطابق الثالث بمدينة 6 أكتوبر بعد اختلال توازنه وجرى نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى 6 أكتوبر المركزي تضمنت وصول طفل بالغ من العمر 3 سنوات، مصابًا بإصابات خطيرة نتيجة سقوطه من شرفة منزله، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة الانتقال وكشف ملابسات الواقعة.

 

بالانتقال والفحص تبين من معاينة أجهزة أمن الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصابة الطفل بكدمات وسحجات وكسور متفرقة وحالته الصحية حرجة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجرى استكمال الإجراءات القانونية في الحادث.

 

وكشفت التحريات وسماع أقوال والدة الطفل المصاب أنها خرجت لشراء بعض المستلزمات من الخارج وتركت الطفل في المنزل، وما أن عادت إلى المنزل حتى اكتشفت سقوط نجلها من الطابق الثالث وتم نقله إلى المستشفى.

مدينة 6 أكتوبر مديرية أمن الجيزة مستشفى 6 أكتوبر المركزي

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