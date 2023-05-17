الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"عاملة النواب" مثمنة إطلاق الموقع الإنجليزي لـ"الوزراء": يعزز مخاطبة الخارج

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش

ثمنت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأمين العام للاتحاد العربى للعاملين والتأمينات والأعمال المالية، تدشين مجلس الوزراء النسخة الإنجليزية من الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في إطار دعم الإتاحة المعلوماتية لأنشطة الحكومة وإبراز مجهوداتها في شتى القطاعات أمام مختلف المجتمعات والدوائر السياسية والاقتصادية عالميًا معلنة اتفاقها التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بأن إطلاق النسخة الإنجليزية من الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء يأتي استكمالًا للجهود الجارية لتيسير آليات وقنوات التواصل بين الحكومة ومختلف القطاعات الجماهيرية، والتوجه نحو تعزيز سبل مخاطبة المجتمعات الخارجية بلغاتها، بما ينقل للعالم صورة واضحة ومتكاملة عن مشروعات الحكومة المصرية ومختلف أنشطتها وقراراتها، من مصادرها الرسمية المعتمدة.

وطالبت درويش، في بيان لها أصدرته اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تكليف القائمين على الموقع بإعطاء أولوية قصوى للترويج للسياحة المصرية عالمياً حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية وإعطاء أهمية كبيرة أيضاً للترويج للصادرات المصرية اوربياً وامريكياً لتحقيق حلم الوصول بالصادرات المصرية الى رقم ال 100 مليار دولار خلال ال 3 سنوات القادمة

وأشادت درويش بمهام الموقع في الترويج الاقتصادى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مؤكدة أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لجذب الاستثمارات الأجنبية بفضل المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة ومشروعات البنية الأساسية بصفة خاصة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى في جميع أنحاء البلاد.

كما طالبت النائبة القائمين على الموقع بإعطاء أكبر اهتمام لنسف جميع الأكاذيب والإشاعات والسموم التى تبثها الآلة الإعلامية الخارجية والداخلية لقوى الشر والظلام والإرهاب ضد مصر ومؤسساتها، مؤكدة الأهمية الكبيرة لهذا الموقع فى هذا الملف خاصة أنه لاتزال قوى الشر والظلام والإرهاب تبث سمومها واكاذيبها ضد الدولة المصرية.

وكان السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، قد صرح بأن النسخة الإنجليزية من الموقع، تركز وبشكل أساسي، على نشر الأخبار والفعاليات المتعلقة بالأنشطة الدولية للحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، لربط التحركات الحكومية بمجتمعات المال والأعمال العالمية عبر قناة اتصال تعكس مختلف التحركات والأحداث الحكومية.

الأمين العام للاتحاد الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة المصرية المجتمعات الخارجية النائبة سولاف درويش ترويج للسياحة المصرية

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم

ضبط شخصين بحوزتهما حشيش داخل سيارة بالقاهرة

الداخلية تداهم 4 مصانع عشوائية لتدوير مخلفات البلاستيك فى الشرقية

محافظ القاهرة يتابع سير الشهادة الإعدادية.. ولا معوقات

مصطفى يطالب بإثبات نشوز زوجته: "لمّت فلوس من صحابي وقلبتني في نص مليون جنيه"

اعترافات المتهمة بالشروع فى قتل سيدة لسرقة مصوغات نجلتها بالقاهرة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟