"عاملة النواب" مثمنة إطلاق الموقع الإنجليزي لـ"الوزراء": يعزز مخاطبة الخارج

ثمنت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأمين العام للاتحاد العربى للعاملين والتأمينات والأعمال المالية، تدشين مجلس الوزراء النسخة الإنجليزية من الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في إطار دعم الإتاحة المعلوماتية لأنشطة الحكومة وإبراز مجهوداتها في شتى القطاعات أمام مختلف المجتمعات والدوائر السياسية والاقتصادية عالميًا معلنة اتفاقها التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بأن إطلاق النسخة الإنجليزية من الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء يأتي استكمالًا للجهود الجارية لتيسير آليات وقنوات التواصل بين الحكومة ومختلف القطاعات الجماهيرية، والتوجه نحو تعزيز سبل مخاطبة المجتمعات الخارجية بلغاتها، بما ينقل للعالم صورة واضحة ومتكاملة عن مشروعات الحكومة المصرية ومختلف أنشطتها وقراراتها، من مصادرها الرسمية المعتمدة.

وطالبت درويش، في بيان لها أصدرته اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تكليف القائمين على الموقع بإعطاء أولوية قصوى للترويج للسياحة المصرية عالمياً حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية وإعطاء أهمية كبيرة أيضاً للترويج للصادرات المصرية اوربياً وامريكياً لتحقيق حلم الوصول بالصادرات المصرية الى رقم ال 100 مليار دولار خلال ال 3 سنوات القادمة

وأشادت درويش بمهام الموقع في الترويج الاقتصادى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مؤكدة أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لجذب الاستثمارات الأجنبية بفضل المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة ومشروعات البنية الأساسية بصفة خاصة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى في جميع أنحاء البلاد.

كما طالبت النائبة القائمين على الموقع بإعطاء أكبر اهتمام لنسف جميع الأكاذيب والإشاعات والسموم التى تبثها الآلة الإعلامية الخارجية والداخلية لقوى الشر والظلام والإرهاب ضد مصر ومؤسساتها، مؤكدة الأهمية الكبيرة لهذا الموقع فى هذا الملف خاصة أنه لاتزال قوى الشر والظلام والإرهاب تبث سمومها واكاذيبها ضد الدولة المصرية.

وكان السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، قد صرح بأن النسخة الإنجليزية من الموقع، تركز وبشكل أساسي، على نشر الأخبار والفعاليات المتعلقة بالأنشطة الدولية للحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، لربط التحركات الحكومية بمجتمعات المال والأعمال العالمية عبر قناة اتصال تعكس مختلف التحركات والأحداث الحكومية.