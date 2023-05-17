ضبط 9 آلاف عبوة مستحضرات تجميل مغشوشة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المسئول عن مخزن مستحضرات تجميل والتابع لإحدى الشركات - الكائن بدائرة قسم شرطة المطرية، لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتصنيع وإنتاج كميات كبيرة من مستحضرات التجميل "مجهولة المصدر" وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (9636 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة - 91 عبوة حمام كريم "منتهية الصلاحية" – "جميعها مجهولة المصدر".

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مستحضرات التجميل وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.