"التنسيقية" تنظم صالونا حول "الحماية الاجتماعية" و"الاستثمار السياحي" اليوم

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم الأربعاء، صالونا نقاشيا حول ملفات "الحماية الاجتماعية" و"الخريطة السياحية وتحفيز الاستثمار السياحي" ضمن جلسات المحور الاقتصادي بـ"الحوار الوطني"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

وتدور الجلسة الأولى من الصالون حول ملف الحماية الاجتماعية، وتتناول محاور أبرزها، كيف ساهمت جهود الدولة فى ملف الحماية الاجتماعية في تخفيف الأعباء علي المواطنين، وكيف ساعدت إجراءات وجهود الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتتناول الجلسة الثانية مناقشة ملف السياحة وتحفيز الاستثمار السياحي، وأبرز محاورها، صياغة الخريطة السياحية لمصر، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والتحديات التي تواجه هذا الملف.

يدير الحوار خلال الصالون أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فى الجلسة الأولى، الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وسفيرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والدكتور إيهاب الخراط، النائب الأول لرئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحمد عامر غنام، الأمين العام المساعد للتقيم والمتابعة بحزب العدل، والدكتور محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما، يشارك في الجلسة الثانية، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة ضحي عاصي، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، وعمرو صدقي، أمين الأمانة المركزية للأنشطة السياحية بحزب حماة الوطن.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.