الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تنظم صالونا حول "الحماية الاجتماعية" و"الاستثمار السياحي" اليوم

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم الأربعاء، صالونا نقاشيا حول ملفات "الحماية الاجتماعية" و"الخريطة السياحية وتحفيز الاستثمار السياحي" ضمن جلسات المحور الاقتصادي بـ"الحوار الوطني"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

وتدور الجلسة الأولى من الصالون حول ملف الحماية الاجتماعية، وتتناول محاور أبرزها، كيف ساهمت جهود الدولة فى ملف الحماية الاجتماعية في تخفيف الأعباء علي المواطنين، وكيف ساعدت إجراءات وجهود الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتتناول الجلسة الثانية مناقشة ملف السياحة وتحفيز الاستثمار السياحي، وأبرز محاورها، صياغة الخريطة السياحية لمصر، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والتحديات التي تواجه هذا الملف.

يدير الحوار خلال الصالون أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فى الجلسة الأولى، الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وسفيرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والدكتور إيهاب الخراط، النائب الأول لرئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحمد عامر غنام، الأمين العام المساعد للتقيم والمتابعة بحزب العدل، والدكتور محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما، يشارك في الجلسة الثانية، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة ضحي عاصي، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، وعمرو صدقي، أمين الأمانة المركزية للأنشطة السياحية بحزب حماة الوطن. 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.

 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحماية الاجتماعية الخريطة السياحية الاستثمار السياحي المحور الاقتصادي الحوار الوطنى ملف الحماية الاجتماعية

الأكثر قراءة

عدادات مياه مسبقة الدفع فى حدائق العاصمة لترشيد الاستهلاك

إصابة طالبين فى حادث سيارة بأكتوبر

وكيل "صحة أسيوط" يتابع سير العمل بالقومسيون الطبى ومستشفى الصدر

وزيرة البيئة: نسعى للاستفادة من أفكار الشباب لمعالجة آثار التغير المناخى

القبض على طالب طعن ابن عمه بمطواة بسبب خلافات الجيرة فى سوهاج

تداول 14 ألف طن بضائع و791 شاحنة خضروات وفواكه بموانئ البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟