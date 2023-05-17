الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية.. وموعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

بدء الاجتماع الأسبوعى للحكومة بالعاصمة الإدارية

بدأ اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي من المُقرر أن يشهد مناقشة عدد من الملفات المهمة واتخاذ قرارات بشأنها.. للمزيد اضغط هنا.

مسئولو "الإسكان" يتفقدون العمل بمشروعات الطرق فى برج العرب الجديدة

تابع المهندس أحمد عمران أحمد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، سير المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة برج العرب الجديدة.. للمزيد اضغط هنا.

مصرع شخص وإصابة آخر بحريق منزل بشارع الشيخ ريحان فى القاهرة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية في عقار مكون من 7 طوابق بشارع الشيخ ريحان في حي عابدين بالقاهرة، وأسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.. للمزيد اضغط هنا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة.. للمزيد اضغط هنا.

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