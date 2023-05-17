الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

يعقبه مؤتمر صحفى عالمى.. بدء الاجتماع الأسبوعى للحكومة بالعاصمة الإدارية

جانب من اجتماعات
جانب من اجتماعات أمس

بدأ اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي من المُقرر أن يشهد مناقشة عدد من الملفات المهمة واتخاذ قرارات بشأنها.

ومن المُقرر أن يعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مؤتمر صحفي عالمي للدكتور مصطفى مدبولي.

كان قد اختتم رئيس الوزراء اجتماعاته اليومية مساء أمس الثلاثاء، باجتماع لمتابعة الموقف الخاص بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله،  رئيس جهاز التمثيل التجاري، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الاجتماع  يأتي فى إطار متابعة الموقف الخاص بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"، وذلك بعد صدور قرار بنقل تبعيتها من وزارة قطاع الأعمال العام، إلى وزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى دور هذه الشركة فى تحقيق المستهدفات من قطاع الصادرات. 
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، بضرورة وضع خطة متكاملة لتفعيل عمل شركة "جسور"، وذلك بالاعتماد على الأهداف والغرض من إنشاء هذه الشركة، مع ضرورة العمل على الاستغلال الأمثل لمختلف الأصول التى تمتلكها، خاصة فى الخارج، وذلك بما يخدم أهداف الدولة المصرية فى التوسع فى حجم الصادرات، لا سيما للدول الإفريقية.
وأوضح وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، أنه منذ صدور قرار نقل تبعية شركة "جسور".

اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي الإعلاميين بدء اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا مؤتمرا صحفيا عالميا

الأكثر قراءة

"التخطيط القومي" يختتم ورشة عمل حول "النمذجة الاقتصادية في الدول العربية"

استثمارات بـ10 ملايين دولار ويوفر 5 آلاف فرصة عمل.. افتتاح مشروع بريطانى ضخم فى مصر

وزير الري يكرم "رواد مدرسة الري المصرية"

وزيرة الهجرة تؤكد اعتزازها بجميع المصريين بالخارج من ذوي الهمم لما يحققونه من إنجازات

تحرير 379 مخالفة تموينية بالغربية خلال 72 ساعة

رئيس "جهاز 6 أكتوبر" يتفقد أعمال المرافق الجارية بمنطقة الحزام الأخضر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"