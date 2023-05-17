يعقبه مؤتمر صحفى عالمى.. بدء الاجتماع الأسبوعى للحكومة بالعاصمة الإدارية

بدأ اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي من المُقرر أن يشهد مناقشة عدد من الملفات المهمة واتخاذ قرارات بشأنها.

ومن المُقرر أن يعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مؤتمر صحفي عالمي للدكتور مصطفى مدبولي.

كان قد اختتم رئيس الوزراء اجتماعاته اليومية مساء أمس الثلاثاء، باجتماع لمتابعة الموقف الخاص بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الاجتماع يأتي فى إطار متابعة الموقف الخاص بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"، وذلك بعد صدور قرار بنقل تبعيتها من وزارة قطاع الأعمال العام، إلى وزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى دور هذه الشركة فى تحقيق المستهدفات من قطاع الصادرات.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، بضرورة وضع خطة متكاملة لتفعيل عمل شركة "جسور"، وذلك بالاعتماد على الأهداف والغرض من إنشاء هذه الشركة، مع ضرورة العمل على الاستغلال الأمثل لمختلف الأصول التى تمتلكها، خاصة فى الخارج، وذلك بما يخدم أهداف الدولة المصرية فى التوسع فى حجم الصادرات، لا سيما للدول الإفريقية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، أنه منذ صدور قرار نقل تبعية شركة "جسور".