نصف النهائي.. موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "الاتحاد".

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وستُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويسعى فريق ريال مدريد الإنجليزي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لمواصلة نغمة الانتصارات ومحاولة إقصاء ريال مدريد، والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

في المقابل، يرغب فريق ريال مدريد الإسباني، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، في محاولة منه للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين مانشستر سيتي وريال مدريد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

مشوار مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وكان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قد خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من دوري الأبطال، بعد فوزه على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي.

بينما تأهل فريق ريال مدريد الإسباني للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّب على تشيلسي الإنجليزي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي.

ومن المنتظر أن يلتقي المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، بفريق إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا.