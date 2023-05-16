اتحاد الكرة يستعجل "كاف" للرد على طلب تأجيل مباراة غينيا

تواصل اتحاد الكرة مع المسؤولين في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، للرد على طلب الجبلاية بتأجيل مباراة المنتخب مع غينيا المقرر لها يوم 14 يونيو المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، بسبب تعارض المباراة مع إياب مباراة نهائى دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 11 يونيو، وهو ما يصعب مهمة الجهاز الفني للمنتخب في ضم لاعبي الأهلي الدوليين.

واقترب الأهلي من الصعود إلى النهائي بعد الفوز على الترجي التونسى بثلاثة أهداف مقابل لا شىء، فى ذهاب الدور قبل النهائى من دورى الأبطال، كما اقترب صن داونز الجنوب إفريقى من الوصول للمباراة النهائية، بعد التعادل مع الوداد المغربي سلبيا فى ذهاب الدور قبل النهائي.

ويلعب الأهلى إياب المباراة النهائية خارج أرضه سواء في المغرب إذا وصل الوداد المغربى أو إذا وصل صن داونز ستقام المباراة فى جنوب إفريقيا.

وكانت حالة من الغضب الشديد سيطرت على الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بعد قرار الكاف بإقامة مباراة غينيا يوم 14 بسبب أن روي فيتوريا المدير الفنى كان يرغب في خوض مباراة ودية قبل مواجهة غينيا، إلا أن الجهاز الفنى قرر خوض مباراة ودية بعد مباراة غينيا استغلالا لفترة التوقف الدولي التى تبدأ من يوم 12 الى 20 يونيو المقبل، ولكن لن يحدد الجهاز الفني موعد وطرف المباراة الودية لبعد رد الكاف على طلب الجبلاية بتأجيل مباراة غينيا.