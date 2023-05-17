الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسئولو "الإسكان" يتفقدون العمل بمشروعات الطرق فى برج العرب الجديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع المهندس أحمد عمران أحمد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، سير المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة برج العرب الجديدة، حيث استهل جولته بالمرور على مشروع تطوير وتوسعة المدخل الغربي للمدينة (طريق حسن علام) الواصل بين مدينة برج العرب الجديدة والساحل الشمالي الغربي وامتدادات محور التعمير، بحضور المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، ومسئولى الجهاز والمشروع، والشركات.

واستطلع عمران، خلال الجولة، الموقف التنفيذي والتحديات التي تواجه المشروع، مشدداً على مسئولي الشركة ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع والالتزام بالمواصفات الفنية.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس السيد همام، أن الطريق بطول 8.5 كم وبه أعمال صناعية ومسند تنفيذه لشركة متخصصة، وجارٍ توسعة الطريق حالياً ليصبح بعرض 7 حارات مرورية بكل اتجاه، وإنارة الطريق بأعمدة الهاي ماست، وزراعة الجزيرة الوسطى بأشجار مثمرة، ويُعد المشروع من أهم المشروعات الجاري تنفيذها حالياً لربط المدينة بشبكة الطرق القومية الجاري تنفيذها بالمنطقة حالياً، حيث يربط المشروع المدينة بالامتدادات الخاصة بمحور التعمير والطريق الدولي الساحلي.

واستأنف مسئولو وزارة الإسكان جولتهم  بالمرور على أعمال الزراعة الجاري تنفيذها بمنطقة 134 عمارة إسكان اجتماعي بالمدينة، حيث يتم تنفيذ أعمال الزراعة وتنسيق الموقع بها ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

كما قاموا بمتابعة أعمال تنفيذ تطوير وتوسعة محطة المعالجة الثنائية بنظام برك الأكسدة والجاري تنفيذها حالياً ضمن منظومة فصل الصرف الصناعي عن الصرف الآدمي، والمسند أعمال تنفيذها لشركة المقاولات المصرية (مختار إبرايم).

وفي ختام الجولة، وجه مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنهاء المشروعات في المواعيد المقررة، والعمل على تنفيذ جميع البنود طبقاً للمعايير والمواصفات الفنية.

المهندس أحمد عمران برج العرب الجديدة الهيئة لقطاع التنمية أعمال صناعية شبكة الطرق القومية وزارة الإسكان

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