مصرع شخص وإصابة آخر بحريق منزل بشارع الشيخ ريحان فى القاهرة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية في عقار مكون من 7 طوابق بشارع الشيخ ريحان في حي عابدين بالقاهرة، وأسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع النيران بأحد العقارات في شارع الشيخ ريحان بعابدين، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.

وسيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة على الحريق وتم إخماد النيران، بعد فرض كردون أمني على العقار المحترق لمنع امتداد النيران، حيث أسفر الحريق عن وفاة شخص وإصابة آخر وتم نقلهما إلى المستشفى وإخطار النيابة.