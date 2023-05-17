الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار شرفة عقار قديم شرق الإسكندرية

مكان الانهيار
مكان الانهيار

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار شرفة عقار قديم بعزبة البحر التابعة لحي المنتزة أول، دون حدوث إصابات بين المواطنين والمارة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والتحفظ على ملفه لفحصه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بسقوط أجزاء من شرفة العقار رقم 5 بشارع 10 بعزبة البحر، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع البلاغ. 

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية الي مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط شرفة شقة سكنية بالطابق الأول بالعقار المشار إليه، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة. 

وتم إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط من العقار، ووضع حواجز حوله حفاظًا على سلامة المواطنين والسيارات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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