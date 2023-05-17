الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تسجيل 8 هزات أرضية فى سواحل البحر الأحمر بعد زلزال العقبة

رسوم بيانية للزلزال
رسوم بيانية للزلزال ـ تعبيرية

سجلت محطات الزلازل التابعة للشبكة القومية للزلازل بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقة، 8 هزات أرضية ضعيفة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأربعاء، وقعت في سواحل البحر الأحمر، وذلك بعد ساعات من زلزال خليج العقبة، وبلغت قوته 4.37 درجة على مقياس ريختر.

ووقعت الهزة الأرضية الأولى بقوة 1.22 درجة، في الساعة الثانية صباحًا، والثانية بقوة 1.05 بعدها بـ 20 دقيقة، ووقعت هزة ثالثة في الثانية و30 دقيقة، بقوة 0.92 درجة، ثم هزة رابعة في الساعة الثالثة و4 دقائق بقوة 1.29 درجة.

وفي الساعة الثالثة و29 دقيقة، وقعت هزة أرضية خامسة بقوة 1.62 درجة، وفي الساعة السادسة و7 دقائق، وقعت هزة سادسة بقوة 1.02 درجة، تلتها هزة أرضية سابعة في الساعة السابعة و37 دقيقة بقوة 1.47 درجة على مقياس ريختر، وبعدها بـ14 دقيقة وقعت هزة أرضية ثامنة بقوة 1.47 درجة على مقياس ريختر.

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