وكيل "صحة أسيوط" يتابع سير العمل بالقومسيون الطبى ومستشفى الصدر

شن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، جولة مفاجئة على القومسيون الطبي العام ومستشفي الصدر بأسيوط وتفقد سير العمل بهما.

جاء ذلك برفقة الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية مدير المكتب الفني، والدكتور عصام نبيل، مدير الرقابة الداخلية مدير إدارة التفتيش الفني، والمعتصم بالله السيوطي، نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية لقطاع الصحة بأسيوط.

وخلال جولته على مستشفى صدر أسيوط، تابع سير العمل بالاستقبال العام والعنايات وحجرات المرضي والعيادات، بالإضافة إلى المعامل وقسم الأشعة المقطعية ومبني القومسيون الطبي، مؤكدًا ضرورة فتح لقاءات حوارية مع المرضي والمترددين لتلقي الخدمة؛ للتعرف على أهم الملاحظات وتذليل أي مشكلات والتعرف على مدي رضا المواطنين عن مقدمي الخدمات والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لأي مشكلات.

وعقد الوفد لقاءات مفتوحة بينهم وبين المرضي والمرافقين وإدارة المستشفي وطاقم العمل من أطباء وتمريض وفنيين.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم وضع خطة لمفاجئة كل المنشآت الصحية والمستشفيات والوحدات في كل أنحاء أسيوط في مختلف الأوقات حرصًا على تقديم أفضل خدمة طبية لائقة للمواطنين.

وأوضح أن الهدف من هذه الجولات هو إعادة الانضباط والاطمئنان على توافر المستلزمات والأدوية والوقوف على مشاكل المرضى.

جانب من الجولة

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