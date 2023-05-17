الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفريغ 1012 سيارة لذوي الهمم بميناء غرب بورسعيد

صور للسفينة
صور للسفينة

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد سفينة الرورو العملاقة GMT ASTRO القادمة من سلوفينيا وعلى متنها 1012 سيارة لذوى الهمم من ماركات مختلفة بحمولة كلية 48017 طنا، حيث ستغادر الميناء فور الانتهاء من عمليات التفريغ على الأرصفة لتستكمل رحلتها إلى سنغافورة.

وذكر البيان أن الميناء استقبل السفينة ZAMZAM A القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 3500 طن رخام، كما سجل الميناء دخول السفينة CETO القادمة من تركيا وذلك لشحن 5600 طن صودا كاوية. 

وأضاف البيان أن الميناء قد انتهى من شحن السفينة ALSU بحمولة 3050 طن صودا كاوية.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

صور للسفينة

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اتخاذ كافة الإجراءات إعلام استقبال اقتصادي اجراءات 7 طن

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