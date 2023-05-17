غرفة عمليات فى "تضامن دمياط" لمتابعة بعثة الحج هذا العام

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة دمياط بقيادة حسام عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في دمياط، الاجتماع التنسيقي التعريفي الأول للبعثة الرسمية لرحلة حج الجمعيات بمحافظة دمياط لهذا العام، والتي ضمت مسئولي المكتب، مشرفي البعثة لهذا العام خالد عابد، عبير زناتي، ومشرفي البعثات السابقة.

وتناول اللقاء عرضًا للإجراءات التي تمت من قبل مكتب الحج منذ استقبال الطلبات حتى المرحلة الحالية.

وفي سياقٍ متصل، استمع حسام عبدالغفار، مدير مكتب الحج إلى خطة هذا العام في إدارة الرحلة ودار نقاش مطول حول اختيار الأنسب لإخراج رحلة حج ميسرة باذن الله، كما تناول اللقاء تبادلاً لخبرات الإشراف من تامر فايد أحد خبرات الإشراف المميزة لمواسم الحج السابقة.

واختتم الاجتماع بتوجيه من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة دمياط لمكتب الحج ومشرفي البعثة للعمل على بذل كل الجهود لتلافي أي ملاحظات، كما وجّه أيضًا بتشكيل غرفة عمليات منذ اليوم وحتى انتهاء الرحلة بإذن الله.