الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيت ميدلتون تتحدث عن انضمامها للعائلة المالكة وحبها للأمير وليام

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

قالت أميرة ويلز كيت ميدلتون، في حدث يوم الثلاثاء، إن الانضمام إلى العائلة المالكة كان شيئًا لم تتوقعه أبدًا، لكنها التقت بعد ذلك بالأمير ويليام ووقعت في حبه.

حضرت الأميرة حدث "Dame Kelly Holmes Trust" في باث وتغلبت على البطل الأولمبي في مباراة وجاءت في المرتبة الثانية، والتقت بمجموعة من طالبات المدارس من مدرسة سانت كاثرين في بريستول بدعم من المؤسسة الخيرية التابعة لها وفتحت المجال لأسئلة عن نفسها.

وعندما سئلت الأميرة عما إذا كانت تريد أن تكون "ملكية" قبل الزواج من الأمير ويليام من قبل تلميذ أجابت أنه شيء لم تكن تتوقعه، لكنها وقعت في حب الأمير ويليام.

وتعليقًا على حديث التلاميذ مع الأميرة قالت كيلي المسئولة عن التلاميذ إنها طرحت سؤالًا حول أطفال كيت الثلاثة، وسألت عما إذا كانت قد رأت سمات مختلفة فيهم وأجابت كيت:"نعم بالتأكيد."

وأشارت كيت، إلى أن التحدث أمام الجمهور لم يكن شيئًا طبيعيًا لكنها لا تزال تعمل على ذلك".

أسست السيدة كيلي منظمتها الوطنية لتنمية الشباب إيمانًا منها بأن كل شاب يحتاج إلى بطل، فهو يجمع بين الرياضيين العالميين والشباب الذين يفتقرون إلى الثقة أو لديهم مشاكل أخرى بحيث يمكن للرياضيين أو النساء نقل عقولهم الرابحة ومساعدة الأطفال على تطوير المهارات والثقة التي يحتاجونها للنجاح في الحياة.

أميرة ويلز كيت ميدلتون مسابقة مؤسسة خيرية العائلة المالكة

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