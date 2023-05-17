السيد أيمن مسعد يفوز بمقعد جامعة عين شمس في مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين

عُقدت انتخابات اختيار ممثل عن جامعة عين شمس في عضوية مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس وذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تحسين أحوال العاملين بالجامعة وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تذليل جميع العقبات التي يمكن أن تحول دون إدلاء أي موظف بصوته في الانتخابات فقد تم فتح باب التصويت من الصباح الباكر وحتى الساعة الرابعة مساء، وشدد على النزاهة والشفافية في إدارة العملية الانتخابية التي تهدف إلى تحسين أحوال فئة كبيرة من أسرة جامعة عين شمس وهي العاملين بالجامعة.

وأضاف خلال تفقده لسير العملية الانتخابية بمقر اللجنتين أن الجامعة حظت اليوم بتجربة انتخابية وعرس انتخابي غير مسبوق وبحضور كثيف من العاملين بالجامعة، مؤكدا الاهتمام بجميع تفاصيل الانتخابات مع توفير كل السبل والإمكانيات لأعضاء اللجنه والناخبين لتحقيق تجربه فريده من نوعها.

وجاءت النتيجة النهائية بعد فرز الأصوات الصحيحة وتجنيب الأصوات الباطلة وقد ثبت من محضر غلق اللجنة العامة الأولى ومقرها " المدينة الجامعية " واللجنة العامة الثانية ومقرها " مستشفيات جامعة عين شمس حصول د. أيمن مسعد حسن على على أعلى الأصوات وبذلك يكون هو الممثل لجامعة عين شمس بصندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية الحكومية.

كانت لجنة إدارة العملية الانتخابية ثد تشكلت برئاسة الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، اللواء أحمد عبد الفتاح أحمد لاشين أمين عام الجامعة ، محمد عبد الرحمن الجمال مدير عام المكتب الفني لرئيس الجامعة والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة، محمد أحمد عبد المالك مدير عام الشئون القانونية حسن عزت حسن مدير عام الشئون الإدارية، وفاء نور الدين محمد القائم بأعمال مدير عام شئون الأفراد إبراهيم سعيد حمزة القائم بأعمال مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الإدارة العامة للمدن الجامعية