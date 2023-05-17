الشرطة الأمريكية تكشف عن تفاصيل هجوم نيو مكسيكو "طالب ثانوى" قتل 3 نساء

قالت الشرطة الأمريكيةـ إن المسلح الذي قتل ثلاثة أشخاص وأصاب ستة آخرين، أثناء قيامه بإطلاق النار عشوائيا أثناء تجواله في حي نيومكسيكو الشمالي الغربي كان طالبًا في مدرسة ثانوية محلية.

وكان من بين الضحايا امرأة تبلغ من العمر 97 عامًا وابنتها، وكان المحققون لا يزالون يحاولون تحديد الدافع وراء هجوم بو ويلسون ، 18 عامًا ، في حي فارمنجتون حيث كان يعيش.

وقال المحققون إنه فتح النار، الإثنين، مما أسفر عن مقتل جويندولين سكوفيلد وابنتها ميلودي إيفي البالغة من العمر 73 عامًا وشيرلي فويتا البالغة من العمر 79 عامًا.

يقول الشهود والشرطة، إن ويلسون سار في الحي على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من وسط مدينة فارمنجتون وهو يرش الرصاص حتى وصلت الشرطة في غضون دقائق وأطلقت النار عليه، وكان من بين الجرحى ضابطا شرطة.

وقال نائب رئيس الشرطة كايل دودي: "إن حجم العنف والوحشية الذي واجهه هؤلاء الأشخاص غير معقول بالنسبة ل"، لا يهمني عمرك، ولا يهمني ما يحدث في حياتك، فقتل ثلاث نساء مسنات بريئات لم يكن في وضع يسمح لهن بالدفاع عن أنفسهن سيكون دائمًا مأساة".

وقال نائب رئيس الشرطة باريك كروم، إن ويلسون كان يطلق النار بشكل عشوائي على المركبات ، لكن بعض القذائف أصابت المنازل أيضًا.

وقال دودي، إن المحققين لا يعتقدون أن ويلسون يعرف أي شخص أطلق النار عليه.

وتابع: "لم نكتشف شيئًا يقودنا إلى الاعتقاد بأن المشتبه به كان يعرف" الضحايا. "نحن واثقون تمامًا من أن هذا كان عشوائيًا تمامًا."

وكشفت الشرطة أنه في نوفمبر الماضي، بعد أن بلغ 18 عامًا، اشترى ويلسون بشكل قانوني مسدسًا واحدًا على الأقل تم استخدامه يوم الإثنين، وحمل ثلاثة أسلحة نارية في الهجوم ، من بينها سلاح من طراز الهجوم.

وبدأت السلطات في تلقي تقارير عن إطلاق النار في الساعة 10:57 صباحًا ووصل الضابط الأول في الساعة 11:02 صباحًا ، حسبما قال قائد الشرطة ستيف هيبي يوم الاثنين في بيان بالفيديو. وبعد ثلاث دقائق قتل المسلح.

ومع اقتراب ليلة الإثنين، تجمع عشرات الأشخاص في كنيسة هيلز ، على بعد أميال قليلة من موقع الهجوم ، للصلاة وتحدث القس مات ميزيل عن العيش في "عالم مظلم ومكسور" لكنه أخبر الحشد أنه لا يزال هناك أمل وطلب من الله أن يمنحهم القوة.