الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: مصر تتوقف عن تصدير الأرز بنسبة 100% مطلع 2023

الأرز
الأرز

سجلت صادرات مصر من السلع تامة الصنع تراجعا طفيفا إلى حدود 3.317 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 3.346 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 29.5 ألف دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

واحتلت صادرات الأسمدة المرتبة الأولى بين صادرات السلع تامة الصنع بقيمة 452.6 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 457.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 4.7 مليون دولار، يليها صادرات ملابس جاهزة بقيمة 382.8 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 389.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 6.6 مليون دولار.

وبلغت صادرات عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 207.4 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 139.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 68 مليون دولار، كما بلغت صادرات قضبان وعيدان ووزايا من أسلاك 127.4 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 30.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

وتوقفت مصر تمامًا عن تصدير الأرز ليسجل قيمة صفرية خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 5.7 مليون دولار صادرات أرز فى الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

كانت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية قد بلغت 7.4 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 8.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.1 مليار دولار.

وأعلن جهاز التعبئة والإحصاء، فى وقت سابق انخفاض العجز في الميزان التجاري خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 48.2%، حيث بلغت قيمة العجز 2.10 مليار دولار، مقابل 4.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق 2022.

صادرات مصر السلع تامة الصنع صادرات أسمدة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صادرات الأرز

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