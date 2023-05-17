الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فى ذكرى ميلاد عادل إمام.. تعرف على أشهر قضايا الزعيم

عادل إمام
عادل إمام

تحل اليوم ذكرى ميلاد الزعيم عادل أمام الذى قدم فوق ال100 عمل يتنوع بين السينما والمسرح والتلفزيون، ودائما ما كان يبهرنا بأدوراه وشخصيته، التي اشتهر بالكثير منها، حسن سبانخ وزكى الدسوقى، وبوبس، ومرجان.

 

أزمات في حياة الزعيم

صدر حكم ضد عادل إمام بالحبس ثلاثة أشهر ودفع غرامة قدرها 1000 جنية، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، في 2 فبراير 2012، من خلال أعماله الفنية السينمائية، والتى كان أبرزها مرجان أحمد مرجان وحسن ومرقص والإرهابي، والتي استند المحامي في القضية التي رفعها عليه بعام 2011 على أدواره.

 

ولم يكن لديه علم بهذه الدعوى التي صدر فيها حكم غيابي بحبسه وتغريمه ولم يصله استدعاء إلى المحكمة، ولم يذهب محامي للدفاع عنه في التهمة المشار إليها، وطالب الزعيم بضرورة احترام حرية الإبداع والتعبير الفني.

 

وفي 26 أبريل قررت «محكمة جنح العجوزة» عدم قبول الدعوى المقدمة ضده مع الكاتب وحيد حامد والمخرج شريف عرفة والمخرج نادر جلال ولينين الرملي بشقيها المدني والجنائي لأن الدعوى أقيمت «بغير ذي صفة»، وعدم وجود الجريمة فيها وتغريم رافعيها 50 جنيهاً.

 

وفي 12 سبتمبر 2012 قضت محكمة الاستئناف ببراءة عادل إمام من تهمة ازدراء الأديان مصرحة أنها لم تجد في أعماله إساءة إلى الإسلام أو الديانات السماوية الأخرى، فألغت الحكم بالسجن وحكمت على المدعي بتعويض المصاريف.

الزعيم عادل امام حسن سبانخ زكى الدسوقى مرجان أزمات في حياة الزعيم

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فى ذكرى ميلاد عادل إمام.. تعرف على أشهر قضايا الزعيم

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