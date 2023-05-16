برلمانى: تطبيق "الرخصة الذهبية" فرصة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ القطاع الخاص يرحب بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الاقتصاد المصري، موضحًا: "ثورة قرارات نحو الارتقاء بالقطاع الاستثماري".

وأضاف "سالم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أن القطاع الخاص يمثل 80% من الناتج القومي، ولذا الدولة يجب أن تهتم به، مشيرًا إلى أن قرارات اليوم ستكون مشجعة لجذب الاستثمارات الخارجية، فقد كان من الضروري تطبيق الرخصة الذهبية، وتحديد مدة للمستثمر لإنهاء كل الإجراءات الخاصة به سواء تخصيص أراضٍ أو مستندات، مع تدشين منصة.

قرارات اليوم ستحل مشكلات كثيرة

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "قرارات اليوم ستحل مشكلات كثيرة وستؤدي إلى جذب الاستثمار، لكن على الحكومة تفعيل هذه القرارات بشكل سريع ومتابعة تطبيقها، لأن هذا الأمر مهم جدًا، فالقرار يصدر ولكن يواجه رجال الأعمال صعوبة كبيرة في التنفيذ".