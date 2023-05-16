قناة "الحياة" تعرض آخر لقاء تلفزيوني للفنان الراحل محمد الأدندانى

عرضت قناة الحياة مساء اليوم الثلاثاء حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" وآخر ظهور ولقاء تليفزيوني للفنان محمد الأدندانى مع الاعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس وذلك بالتزامن مع رحيله عن عالمنا اليوم.

وتتضمن اللقاء الحديث عن علاقته بالفنان إسماعيل ياسين وقام بغناء مونولوج له، كما يجيب على سؤال هل صحيح أنه قال مش بحب علي الكسار لأنه أساء للنوبيين، كما ألقى جزءا من قصيدة شعر.

وعن دخوله الفن بالصدفة وتكريمه بمهرجان الدراما " شرف لي "، وأوضح خلال الحلقة ان التكريم بمهرجان الدراما شرف وكنت فخور جدا ولم أكن أصدق أنني سيتم تكريمي.

وتابع ، بدايتي كنت سواق في السينما وسبب دخول الفن المخرج حسن الامام ورفضني في الأول حتى شاهدني في أحد المسلسلات بالتليفزيون ومن هنا كانت البداية بالسينما.

وعندما قابلته قلت له الواقعة القديمة، وكنت مندهش، وعلي جانب آخر اشار أن عائلته لم تكن ترفض أن يعمل في التمثيل، وعن علاقته باسماعيل ياسين انه كان يسكن في العباسية وكنت ميكانيكي واصلح عربيته وكنت أحبه وأغني مونولوج له، وبالفعل كان مطلوب شخص من النوبة يقدم أحد المونولوجات وقدمت المونولوج.

وأشار إلى أنني مؤسس لمسرح النوبة وذهبت الي العديد من دول العالم ، وانا سعيد بالتكريم مشيدا بالنقيب أشرف زكي ولا يتاخر في السؤال علينا ودعمنا .

وتابع دخلت الإذاعة والتليفزيون بالصدفة وكنت ذاهب مع أحد الأصدقاء ليمتحن فقلت امتحن معاه ونجحت وهو سقط، وأشار إلى أنني من عشاق الشعر وكتبت العديد من القصائد وقدم خلال الحلقة قصيدة من تأليفه، وعملت مع النجم أحمد زكي بمسلسل الأيام وقدمت دور في فيلم "رد قلبي ".

كما قدمت دور البواب في العديد من الأعمال السينمائية ومنها البيه البواب، ونفي في الختام انه قال لا أحب على الكسار لأنه أساء للنوبيين ، وأوضح أنه سعيد بمسيرته الفنية.



