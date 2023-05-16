الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدون خسائر فى الأرواح.. نشوب حريق فى شقة بميدان الجيزة

حريق
حريق

نشب حريق مساء اليوم الثلاثاء في إحدى الشقق السكنية بميدان الجيزة، وتدخل رجال القوات المدنية على الفور، وانتقلوا لمكان الحريق وتمكنوا من السيطرة عليه وإخماده.

لم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح، وتم إخماده بالكامل، وجار تحديد الخسائر وحصر التلفيات، وتحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيق.

 كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى ميدان الجيزة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه.

3 سيارات إطفاء لمكان الحريق النيابة العامة الشقق السكنية حريق داخل شقة سكنية دون خسائر في الأرواح غرفة عمليات شرطة النجدة مساء اليوم الثلاثاء محضر بالواقعة وفرض كردون أمني ميدان الجيزة

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