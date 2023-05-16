أول تعليق لـ أحمد موسى على لقاء محمد رمضان وأبومازن فى نيويورك

علق الإعلامي أحمد موسى، على مقطع الفيديو الأكثر مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع الفنان محمد رمضان في ولاية نيويورك الأمريكية.

"جعفر العمدة"

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن أبومازن التقى "جعفر العمدة" في نيويورك، وقال له "أخيرًا شوفتك".

ولفت إلى أن محمود عباس يرحب بالناس التي يقابلها خاصة عندما يكون يحب هذا الشخص، مضيفًا أن ما فعله أبومازن مع محمد رمضان هي عادته مع الجميع.

الموسم الدرامي الرمضاني

وأردف الإعلامي أحمد موسى، في ناس مع وضد هذا اللقاء، معلقًا: "عُمر السوشيال ميديا ما تكون مقياس ولا حكم".

واختتم الإعلامي أحمد موسى، تعليقًا على الفيديو الأكثر تداولًا، قائلًا: "محمد رمضان كان رقم 1 في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل جعفر العمدة" .